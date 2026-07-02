Sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter registado ao largo da costa algarvia

Um sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter foi registado esta manhã ao largo da costa algarvia, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado.A indicação de que a terra tinha tremido foi dada às 8h06 desta quinta-feira (2 de junho), lê-se. O epicentro deste sismo foi a cerca de 45 quilómetros a sul-sudoeste de Faro e a 18 quilómetros de profundidade, especificou ainda o instituto.Até ao momento, não há confirmação de que o sismo tenha sido sentido pela população mas o IPMA garantiu que a situação será atualizada, caso seja necessário.