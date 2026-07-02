Sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter registado ao largo da costa algarvia
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Sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter registado ao largo da costa algarvia

Epicentro registado a 18 quilómetros de profundidade a 45 quilómetros a sudoeste de Faro. Não há indicação de que o sismo tenha sido sentido pela população.
André Certã
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Um sismo de magnitude 3.2 na escala de Richter foi registado esta manhã ao largo da costa algarvia, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado.

A indicação de que a terra tinha tremido foi dada às 8h06 desta quinta-feira (2 de junho), lê-se. O epicentro deste sismo foi a cerca de 45 quilómetros a sul-sudoeste de Faro e a 18 quilómetros de profundidade, especificou ainda o instituto.

Até ao momento, não há confirmação de que o sismo tenha sido sentido pela população mas o IPMA garantiu que a situação será atualizada, caso seja necessário.

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