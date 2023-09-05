Sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter registado na zona de Arouca

Um sismo com magnitude 2,5 na escala de Richter foi registado pelas 19:21 de hoje na zona de Arouca, distrito de Aveiro, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)..O sismo, com um epicentro que se localizou a cerca de dez quilómetros a este de Arouca, foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, indicou o IPMA em comunicado.."Não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", destacou ainda o IPMA..De acordo com o instituto, "a localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas".."Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação. Em todos os casos acompanhe sempre as indicações dos serviços de proteção civil", aponta ainda o IPMA na nota..Durante a madrugada de hoje, pelas 01:49, ocorreu um sismo, com magnitude 3,9 na escala de Richter e epicentro localizado a 98 quilómetros a sul-sudoeste de Faro..De acordo com o instituto, este abalo "foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Albufeira"..Um outro sismo com magnitude 3,7 na escala de Richter foi registado hoje de manhã no Algarve, às 11:17, que teve o seu epicentro a cerca de 50 quilómetros a sul de Olhão, no distrito de Faro, tinha adiantado o IPMA.."Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Faro, Loulé e Olhão", referiu o IPMA..Pelas 15:47 de hoje foi registado um sismo com magnitude 2,6 na escala de Richter a cerca de oito quilómetros a oeste de Évora, informou o IPMA..Este sismo, de acordo com a informação disponível do IPMA, "não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Évora".."Foi ainda sentido com menor intensidade no concelho de Montemor-o-Novo (Évora)", segundo o comunicado..Quando há uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o IPMA na sua página da Internet..Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).