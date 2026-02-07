Sismo de 3,5 na escala de Richter sentido em Santa Maria

Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi registado este sábado, 7 de fevereiro, na ilha de Santa Maria, nos Açores, mais concretamente a 20 quilómetros a nordeste da freguesia de Santa Bárbara.Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que o abalo foi registado às 18h17 locais (19h17 em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica dos Açores.O evento não causou danos pessoais ou materiais.Foi ainda registado outro sismo, de magnitude 3,3 na escala de Richter, nos ilhéus das Formigas, um grupo de oito rochedos vulcânicos desabitados que se localizam entre as ilhas de Santa Maria e São Miguel.