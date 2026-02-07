Sismo de 3,5 na escala de Richter sentido em Santa Maria
FOTO: D.R.
Sociedade

Sismo de 3,5 na escala de Richter sentido em Santa Maria

O abalo foi registado na tarde deste sábado e não causou danos pessoais ou materiais.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi registado este sábado, 7 de fevereiro, na ilha de Santa Maria, nos Açores, mais concretamente a 20 quilómetros a nordeste da freguesia de Santa Bárbara.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que o abalo foi registado às 18h17 locais (19h17 em Lisboa) nas estações da Rede Sísmica dos Açores.

O evento não causou danos pessoais ou materiais.

Foi ainda registado outro sismo, de magnitude 3,3 na escala de Richter, nos ilhéus das Formigas, um grupo de oito rochedos vulcânicos desabitados que se localizam entre as ilhas de Santa Maria e São Miguel.

Açores
sismo
Santa Maria

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt