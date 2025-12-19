SIS e SIED condecorados pelo Presidente da República

O Presidente da República atribuiu esta sexta-feira, 19 de dezembro, a condecoração de Membro Honorário da Ordem do Mérito ao Serviço de Informações de Segurança (SIS) e ao Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED).Marcelo Rebelo de Sousa distinguiu "o contributo continuado e abnegado de ambos os serviços para a defesa da democracia, da segurança interna e dos interesses estratégicos do Estado português", pode ler-se numa nota publicada no site oficial do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).A cerimónia teve lugar no Palácio de Belém, em Lisboa, e contou com a presença do Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, Vítor Sereno, e dos Diretores e Diretores-Adjuntos do SIS e do SIED."A atribuição desta condecoração reveste-se de especial significado num ano em que se assinalam os 40 anos do SIS e os 30 anos do SIED, simbolizando o reconhecimento institucional do profissionalismo, da dedicação e do sentido de missão demonstrados, ao longo de décadas, pelos homens e mulheres que servem o Estado português no domínio das informações", pode ler-se na publicação.Foi a primeira vez que um Presidente da República condecorou as secretas.