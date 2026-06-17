Decreto de incentivos do ministério impõe às administrações cortes com encargos com médicos tarefeiros da ordem dos 120%.
Decreto de incentivos do ministério impõe às administrações cortes com encargos com médicos tarefeiros da ordem dos 120%. Gerardo Santos
Sociedade

Sindicato recomenda a médicos que “não aceitem” incentivos para trabalho suplementar

Decreto-Lei sobre “regime excecional” de “incentivo remuneratório” por trabalho suplementar publicado esta quarta-feira. Fnam diz que “médicos vão ter de trabalhar 630 a 730 horas extra para receber mais” e vai disponibilizar uma minuta para que estes salvaguardem a sua posição junto das administrações das unidades.
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