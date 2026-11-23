O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) convocou uma greve para dia 18 de dezembro, para exigir aumentos salariais justos e compatíveis com o elevado custo de vida e com a produtividade dos trabalhadores.

Em comunicado, o STEC refere que já avançou para o processo de conciliação junto do Ministério do Trabalho relativamente à negociação salarial de 2026 e que está a preparar uma proposta salarial para o próximo ano.

O STEC indica que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) apresentou lucros históricos de 1.434 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano e, no mesmo dia, anunciou um acordo com aumentos salariais inferiores a 1% para o ano de 2026 e inferiores a 2,5% para 2027 com sindicatos com reduzida representação na empresa.

“Tendo em conta que a inflação de outubro está já em 3,8% e que o contexto económico para 2027 permanece incerto, entendemos que este acordo compromete toda a negociação na CGD e também na restante Banca”, sublinha o STEC.

Para o sindicato, a postura da CGD, “perante o sindicato maioritário, que representa mais de 85% dos trabalhadores sindicalizados, constitui uma tentativa de enfraquecer o STEC e todo o processo negocial, contribuindo para o progressivo esvaziamento da contratação coletiva”.

Os trabalhadores exigem “aumentos justos compatíveis com o elevado custo de vida, com a produtividade dos trabalhadores e com os resultados que ajudam a construir dia-a-dia, sob condições de trabalho cada vez mais exigentes e difíceis”.

O Sindicato destaca os anos seguidos de perda de poder de compra, os quatro anos de carreira não contabilizados e diuturnidades não atualizadas.