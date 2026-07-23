Médicos têm de avaliar clinicamente dadores, supervisionar dádivas, validar exames laboratoriais e garantir a qualidade e a segurança do sangue utilizado diariamente nos hospitais do SNS.
Médicos têm de avaliar clinicamente dadores, supervisionar dádivas, validar exames laboratoriais e garantir a qualidade e a segurança do sangue utilizado diariamente nos hospitais do SNS.Foto: Artur Machado
Sociedade

Sindicato dos Médicos pede a IGAS e à tutela que investiguem condições de trabalho no Instituto do Sangue

Carta enviada à Inspeção Geral da Saúde e à ministra denuncia “degradação das condições de trabalho” de médicos no Centro de Sangue e Transfusão do Porto, da rede do IPST. Sindicato do Norte diz que situação “coloca em causa segurança do sistema transfusional”, profissionais trabalham “quase em contínuo”, “sem descanso” e “sem pagamento suplementar”. IPST diz que médicos “cumprem horário normal de trabalho”, rejeitando "violação das carreiras".
Publicado a
Loading content, please wait...
Médicos
IGAS
condições de trabalho
Instituto do Sangue
Diário de Notícias
www.dn.pt