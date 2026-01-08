Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bombeiros vão reforçar meios na região de Lisboa.
Sindicato diz que alertou ministério e INEM para risco de falta de ambulâncias, mas “nada se fez". "Só Lisboa tem dez paradas”

Três mortes em dois dias, no Seixal, Sesimbra e Tavira. Os doentes pediram socorro ao INEM e estiveram horas à espera. O instituto justifica-se com a falta de macas e de ambulâncias, mas o sindicato dos técnicos garante que a situação era previsível nesta época do ano e que apresentou propostas para mitigar falhas. Administradores dizem ser “simplista passar responsabilidade para hospitais”. Bombeiros e INEM acordaram reforçar meios.
Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar
Instituto Nacional de Emergência Médica
Liga dos Bombeiros
