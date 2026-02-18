Silêncio vs. Ecrãs: monges da Toscana alertados para evitarem Netflix e Redes Sociais

Num mundo cada vez mais conectado, nem mesmo o isolamento secular dos eremitérios está imune aos desafios do Wi-Fi. O Prior Geral da Congregação Camaldolese da Ordem de São Bento, Don Matteo Ferrari, emitiu um comunicado oficial dirigido aos seus pares alertando para o impacto do uso de smartphones, redes sociais e plataformas de streaming na vida religiosa.Numa carta publicada no Facebook, que o Diário de Notícias consultou, e de acordo com uma entrevista de Ferrari ao jornal regional La Nazione, citada pelo jornal britânico The Guardian em notícia publicada esta terça-feira, dia 17, o prior geral da congregação de eremitas defende que tecnologias como o Instagram, o TikTok e a Netflix foram "especificamente desenhadas para criar dependência" e representam um desafio frontal à espiritualidade romualdina.A Cela como "Paraíso", não como CinemaNo documento original datado de 2 de fevereiro de 2026, enviado a partir do Sagrado Eremo de Camaldoli, que o DN consultou, o prior Ferrari evoca a Piccola Regola (Pequena Regra) de São Romualdo, fundador da ordem no século XI: "Senta-te na tua cela como no Paraíso. Esquece o mundo e lança-o para trás das costas."O prior questiona a viabilidade deste preceito na era digital: "Será que a cela, de lugar de escuta, oração e vida de sabedoria, se pode transformar num lugar de dispersão, de perda de tempo, de fuga de si próprio e das próprias tensões interiores?", lê-se no comunicado. Ferrari alerta para o risco de a cela se tornar "uma sala cinematográfica individual e individualista", onde a espiritualidade se perde em favor de uma "dependência cinefilia" que torna os monges peritos em filmografia em vez de "buscadores de Deus".Pornografia: um vício também de padres e freirasA advertência do prior Ferrari alinha-se com preocupações já manifestadas pelo Vaticano. Em 2022, e como recorda o diário The Guardian, o Papa Francisco já tinha alertado seminaristas para os perigos das redes sociais e, especificamente, para o vício da pornografia digital, descrevendo-o como "um vício que tantas pessoas têm, incluindo padres e freiras".Para o prior de Camaldoli, pertencente à Diocese de Arezzo, na Toscana, o objetivo não é uma censura cega, mas sim o reconhecimento de que o uso do "WhatsApp sem regras" ou do streaming desenfreado são incompatíveis com o silêncio necessário à contemplação. "Não podemos fingir que este desafio não existe", conclui o documento.Situado no coração de um parque nacional na Toscana, o eremitério de Camaldoli abriga atualmente apenas nove monges. Para Matteo Ferrari, de 51 anos, a questão com que agora se debate é também geracional. Na sua carta, o prior geral da congregação nota que, enquanto os mais velhos se preocupam com as possibilidades técnicas, as novas gerações utilizam estes meios para compreenderem o mundo e a si próprios, o que exige uma reflexão "corajosa e profunda".O prior sugere que os momentos de solidão devem ser utilizados para pensar na vida comunitária e na fraternidade, e não no consumo isolado de conteúdos. E propõe ainda que o tema da sobriedade digital seja inserido no percurso formativo das comunidades monásticas, encarando o como uma questão de "pobreza e sobriedade"..Papa Leão XIV apela à solidariedade com vítimas das inundações em Portugal, Espanha, Marrocos e Itália.A história do monge brasileiro que acompanhou Steve Jobs até ao fim