Sete hospitais só fazem abortos se não forem "a pedido da mulher"

Dos 13 hospitais do SNS com serviço de obstetrícia que não interrompem a gravidez (IG) até às 10 semanas, sete fazem-no noutras circunstâncias - incluindo o aborto eugénico, com prazo limite nas 24 semanas. Motivo? Médicos que só objetam à IG "a pedido da mulher". São, de acordo com a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, mais do triplo dos objetores pelos outros motivos admitidos na lei.