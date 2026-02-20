Sete feridos em incêndio em prédio em Cascais. Dois estão em estado grave

Sete pessoas ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência de um incêndio que deflagrou na manhã desta sexta-feira, 20 de fevereiro, num prédio na localidade de Cobre, em Cascais."O incêndio deflagrou numa sala do rés-do-chão de um prédio de três andares. Há a registar dois feridos graves que foram transportados ao Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e cinco feridos ligeiros ao Hospital de Cascais", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa."O prédio, que na altura do alerta não tinha muita gente no seu interior, foi evacuado e os feridos assistidos e transportados aos hospitais", acrescentou. Entretanto, os residentes já foram autorizados a regressar.Os feridos graves, ambos por inação grave de fumo, são mãe e filho, que viviam na cave onde terá começado o incêndio, com origem numa beata que caiu numa caixa de papelão no interior da sala, afirmou à RTP a comandante dos Bombeiros Voluntários de Cascais, Cristina Santos.O alerta foi dado às 09h27, sendo que às 10h20 o fogo já se encontrava extinto.No local estiveram 36 operacionais, com o apoio de 16 veículos.