Semana começa com temperaturas de 40.ºC, mas abrandam nos próximos dias

A semana começa com muito calor e as máximas chegam aos 40.ºC, acompanhadas pela possibilidade de trovoadas no interior de Portugal Continental. No entanto, na quarta-feira, a temperatura baixa significativamente.

Esta segunda-feira, o céu deverá estar pouco nublado na zona norte, com probabilidade muito baixa de se registarem aguaceiros ou trovoadas. Todos os distritos a norte estão sujeitos a aviso laranja devido ao calor.

Vila Real regista a temperatura máxima prevista mais elevada na região, em 38.ºC, ao passo que Viseu está no extremo oposto, com máxima prevista de 28.ºC, de acordo com as estimativas do IPMA. Para o Porto, a máxima prevista é de 32.ºC, dizem os registos.

A situação é semelhante na zona centro, mas com maior probabilidade de trovoadas e aguaceiros (em Portalegre). Coimbra está sob alerta laranja, em função da máxima prevista de 39.ºC, ao passo que os restantes distritos recebem alerta amarelo. Santarém e Portalegre também devem chegar aos 39.ºC, sendo que as máximas não baixam de 35.ºC, previstos para Lisboa.

Na região sul, regista-se um aviso amarelo ligado à probabilidade de aguaceiros e trovoadas, que estão previstas principalmente para regiões de serra. Évora e Beja deverão contar com ambos os fenómenos, ao passo que, para Sines, estão antecipados unicamente aguaceiros. As temperaturas máximas variam entre 27.ºC em Faro e 37.ºC em Évora.

O território continental deverá ainda ficar marcado por vento moderado na costa litoral Oeste. Nas ilhas, a Madeira regista máximas de 27.ºC no Funchal e 28ºC em Porto Santo, com vento fraco a moderado. Nos Açores, as máximas chegam aos 30ºC (na Horta) e não baixam dos 28.ºC, aponta o IPMA. Podem ocorrer aguaceiros, que serão fracos e dispersos, enquanto o vento será fraco.

Na terça-feira, o distrito de Coimbra e toda a zona norte vai continuar marcada pelas temperaturas altas e o respetivo alerta laranja. A região centro terá aviso amarelo, à exceção de Coimbra e Lisboa. Para capital, assim como toda a região sul, não estão previstos alertas.

Braga deverá ser o distrito mais quente, com a máxima a atingir 40.ºC. Sines fica-se pelos 26.ºC e Sagres não vai além de 28.º, sendo que todos os restantes distritos ficarão acima dos 30.ºC. Ainda assim, estão previstas trovoadas para Coimbra, Portalegre e Évora.

Quarta-feira vai trazer uma descida das temperaturas máximas. Bragança regista a mais elevada (36.ºC), seguida por Castelo Branco, Santarém e Évora (todos com 33.ºC). Acresce um aviso laranja para toda a zona norte e Coimbra e um aviso amarelo para o restante território Continental.