Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Seis pessoas com 'legionella' internadas no Hospital de São João no Porto
Sociedade

Seis pessoas com 'legionella' internadas no Hospital de São João no Porto

As infeções por ‘legionella’ são causadas pela bactéria Gram-negativa Legionella pneumophila e, na maioria das vezes, afetam os pulmões, causando pneumonia e sintomas semelhantes à gripe.
Publicado a

Seis pessoas encontram-se internadas no Hospital de São João, no Porto, com ‘legionella’, uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos, confirmou esta quarta-feira, 24 de setembro, à Lusa fonte desta unidade hospitalar.

Os primeiros três casos com infeção por ‘legionella’ confirmada deram entrada no fim de semana, um dos quais, a inspirar maiores cuidados, foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos, esclareceu a fonte.

Os outros dois ficaram internados em enfermaria.

Já na tarde de terça-feira mais três pessoas entraram no Serviço de Urgência do Hospital de São João com suspeita de ‘legionella’, que acabou por se confirmar.

Questionada pela Lusa, a fonte referiu que as seis pessoas infetadas com a bactéria são adultos, mas não revelou a proveniência dos doentes, assim como a fonte de contágio.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo jornal Público, que acrescenta também que foi feita a notificação obrigatória no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

Ainda segundo a mesma fonte, “as entidades competentes foram informadas para desenrolar o processo habitual que permita saber se existe alguma ligação entre estes casos ou se são casos não relacionados”.

As infeções por ‘legionella’ são causadas pela bactéria Gram-negativa Legionella pneumophila e, na maioria das vezes, afetam os pulmões, causando pneumonia e sintomas semelhantes à gripe.

A doença do legionário, provocada pela bactéria 'Legionella pneumophila', contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

Hospital de São João
Legionella
legionela
Diário de Notícias
www.dn.pt