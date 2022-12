Segurança Rodoviária apela a condução "sem pressa, álcool e telemóvel" durante Natal

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) apelou esta segunda-feira a todos os portugueses para que adotem, durante a época de Natal e Ano Novo, "comportamentos seguros" na estrada ao viajarem "sem pressa, sem álcool e sem telemóvel".

O apelo da ANSR foi lançado no dia em que arrancou a campanha de segurança rodoviária de Natal e de Ano Novo "O melhor presente é estar presente", iniciativa que vai decorrer até ao próximo dia 02 de janeiro, e será focada no excesso de velocidade, consumo de álcool e drogas durante a condução e uso do telemóvel ao volante.

"A mensagem é claríssima: o único número que é aceitável de vítimas mortais na estrada é zero e para isso temos de trabalhar todos", disse o presidente da ANSR, Rui Ribeiro, alertando para as consequências da velocidade, álcool e telemóvel.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo o mesmo responsável, a campanha é dividida em dois pontos, designadamente a divulgação da mensagem em órgãos de comunicação social, e os meios da PSP, GNR e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que vão estar nas principais estradas do país para garantir a segurança rodoviária de todos os cidadãos que se deslocam nesta altura do ano.

Na sessão pública de lançamento da campanha de Segurança Rodoviária de Natal e Ano Novo "O melhor presente é estar presente", da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública apresentaram as ações de fiscalização para este período e a ANEPC deu conta das ações de prevenção e socorro previstas.