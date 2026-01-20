Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Estudo da Associação dos Administradores Hospitalares diz que há aumento de internamentos sociais, em dezembro estavam 2800 à espera de uma solução da Segurança Social.
Segurança Social vai pagar mais para retirar casos sociais de hospitais, mas ainda não definiu quanto

Portaria que revê regime sobre pessoas internadas após alta clínica foi publicada. Cria um novo tipo de cuidado em unidades ou camas intermédias e Segurança Social compromete-se a pagar mais do que paga agora por cama convencionada em lar, mas não tem valor definido. Entidades interessadas têm de se candidatar ao novo regime em três meses. Administrador hospitalar diz que "portaria pode não ter impacto esperado".
