Um alerta que se encontra à porta de muitas escolas esta sexta-feira.
Segundo dia de greve da função pública com 75% de adesão na educação, segundo sindicato

O SITOPAS convocou dois dias de greve, na quinta-feira e esta sexta, contra as propostas do pacote laboral apresentado pelo Governo, que dizem ser um “desrespeito para com os trabalhadores”.
O segundo dia de greve dos trabalhadores da função pública estava às 09:00 desta sexta-feira, 12 de dezembro, a ter uma adesão elevada, com 75% na educação e 90% nas cantinas das universidades e politécnicos, disse à Lusa fonte sindical.

“Ainda é cedo para dados mais concretos, mas neste momento estamos com 75% na educação, com muitas escolas encerradas, 90% das cantinas das universidades e politécnicos estão fechadas e na área da saúde ainda não temos números, mas também está a ser afetada”, disse à Lusa Jaime Santos, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social (SITOPAS).

De acordo com Jaime Santos, nos serviços municipalizados, mais concretamente na recolha do lixo, a indicação é que esta só era feita na segunda-feira, logo a greve no setor é elevada.

