SEF detém em Peniche homicída procurado pela Interpol

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta quarta-feira, em Penhiche um homem de 28 anos, procurado pela Interpol, para cumprimento de uma pena de prisão de 20 anos por homicídio agravado, em Recife, no Brasil.

Ao DN, fonte que acompanha o processo indicou que é um cidadão de nacionalidade brasileira que fugiu do país de origem em 2018 depois de ser condenado por homicídio.

O mesmo, em 2019 registou no portal do SEF uma manifestação de interesse para obter autorização de residência em Portugal, na qual registou o seu nome e morada. Quando em 2021 a Interpol divulgou o alerta para a detenção deste fugitivos, o SEF através do cruzamento de dados conseguiu fazer a identificação.

O homem morava atualmente em Peniche e foi detido na via pública após diversas diligências para encontrar a sua localização, de acordo com informação divulgada pelo SEF.

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação das medidas de coação que permitam a sua extradição para o país de origem.