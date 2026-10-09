"Lisboa tem condições óbvias para ter Jogos Olímpicos", diz Álvaro Beleza
"Lisboa tem condições óbvias para ter Jogos Olímpicos", diz Álvaro BelezaGerardo Santos
Sociedade

SEDES quer candidatura olímpica de Lisboa para acelerar obras e requalificar zonas degradadas

Álvaro Beleza já falou com dois membros do Governo e diz ter sentido abertura para analisar a proposta. Adiantou ainda que deverá reunir-se na próxima semana com o presidente do COP, Fernando Gomes.
DN/Lusa
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A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social apresentou ao Governo uma proposta para candidatar Lisboa aos Jogos Olímpicos, ancorando no maior evento desportivo mundial obras estruturantes e a requalificação de zonas degradadas.

A informação foi avançada pelo jornal Sol e, em declarações à Lusa, o presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social (SEDES), Álvaro Beleza, revelou que o documento – que se enquadra no âmbito de um trabalho de planeamento estratégico para a região de Lisboa, com um horizonte de 10 anos - foi também remetido, na quinta-feira, ao Comité Olímpico de Portugal (COP) e ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

O responsável considera que a definição de uma data para a realização dos Jogos poderia ajudar a cumprir os calendários de obras como o novo aeroporto, a ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa, Porto e Madrid e uma terceira travessia do Tejo.

"A ideia é que, tendo uma data, obriga o país a cumprir e a terminar mesmo as obras", afirmou, defendendo que a organização de um evento desta dimensão poderia funcionar como um objetivo mobilizador para concretizar investimentos há muito previstos, tal como a Expo98.

O responsável reconheceu que o calendário para uma candidatura à organização dos Jogos Olímpicos de 2036 é apertado, uma vez que o prazo para manifestar interesse termina em 31 de outubro, mas distinguiu essa etapa da apresentação de uma candidatura formal.

"Pré-candidatura não é candidatura. É só dizer, levantar o braço, nós estamos aqui e também queremos ir a jogo", afirmou, defendendo que o processo deve começar mesmo que Portugal não consiga concorrer à edição de 2036.

Nesse caso, a SEDES admite apontar às edições de 2040 ou 2044, uma vez que a preparação de um projeto desta dimensão exige vários anos.

"Este caminho deve ser começado e, mesmo que não seja possível para 2036, continuar o caminho", disse.

O presidente da SEDES considera que Lisboa reúne condições para acolher os Jogos Olímpicos, destacando a presença do rio e do mar, a disponibilidade de espaço, o clima temperado no verão, a localização geográfica e a segurança. "Lisboa tem condições óbvias para ter Jogos Olímpicos", afirmou, reconhecendo, contudo, a necessidade de criar algumas infraestruturas, nomeadamente piscinas.

Álvaro Beleza defendeu que uma eventual organização deve aproveitar os equipamentos já existentes e distribuir algumas modalidades por outras regiões do país. Como exemplos, apontou a possibilidade de realizar provas de ginástica no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e competições de remo e canoagem em Montemor-o-Velho.

Na sua perspetiva, esta descentralização permitiria alargar o impacto dos Jogos além da capital e aproveitar as infraestruturas desportivas disponíveis no país.

Índia, Qatar, Alemanha, Hungria, Turquia, Coreia do Sul e África do Sul estão entre os países que manifestaram interesse em organizar os Jogos de 2036, mas a SEDES considera que Portugal pode beneficiar da sua localização geográfica, da segurança e da integração europeia.

Requalificação urbana

A requalificação urbana é outro dos argumentos apresentados pela SEDES.

Álvaro Beleza defendeu que os Jogos poderiam contribuir para recuperar zonas degradadas e criar habitação para jovens, com a construção de uma Aldeia Olímpica que, após o evento, pudesse ser convertida para uso habitacional.

O responsável apontou o Barreiro e o Seixal como áreas que poderiam beneficiar de intervenções deste tipo.

À Lusa, Álvaro Beleza revelou já ter falado com dois membros do Governo e ter sentido abertura para analisar a proposta e adiantou também que deverá reunir-se na próxima semana com o presidente do COP, Fernando Gomes.

Beleza admitiu ainda a possibilidade de uma futura articulação com Madrid, que também pode ambicionar acolher os Jogos Olímpicos, e defendeu que Lisboa deve começar a preparar esse objetivo independentemente da edição a que venha a concorrer.

A decisão sobre o anfitrião dos Jogos de 2036 deve ser tomada sete anos antes, em 2029, e os países interessados vão ter de apresentar o seu projeto inicial em novembro, podendo ainda surgir mais candidatos até ao final de outubro, com a lista final a ser aprovada em março de 2027.

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