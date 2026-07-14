Resposta rápida da Via Verde AVC pode evitar mais mortes e aumentar qualidade de vida dos doentes.
Resposta rápida da Via Verde AVC pode evitar mais mortes e aumentar qualidade de vida dos doentes. Leonardo Negrão
Sociedade

“Se hospitais não tiverem Via Verde AVC a funcionar em agosto, teremos uma situação de enorme gravidade”, diz bastonário dos médicos

Bastonário da Ordem dos Médicos diz que legislação que exclui médicos das Unidades AVC das tabelas de remuneração da produção adicional pode deixar escalas com buracos e doentes em risco. Sindicato do Norte pediu à tutela que corrija despacho, porque “estes médicos salvam vidas”. DN questionou ministério que garante: “Despacho está a ser alterado”.
Publicado a
Loading content, please wait...
Saúde
SNS
Ordem dos Médicos
edição impressa
Via Verde AVC
Diário de Notícias
www.dn.pt