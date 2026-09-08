Técnicos aguardam marcação se mais uma reunião com o ministério para chegarem a um acordo. Arquivo

Sociedade

“Se governo assumir compromisso de que rede do INEM não é diminuída, mas reforçada, técnicos cancelam greve”

A meio de agosto, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar decretou greve para 14 e 28 de setembro. A ministra reagiu de imediato dizendo "estranhar" e lembrando que "há limites éticos”. E tem vindo a negociar para que esta não aconteça. Mas os técnicos ficaram “insatisfeitos” com a proposta apresentada pelo INEM. Nesta terça-feira, enviaram uma contraproposta à ministra. Agora, aguardam nova reunião para tentar um acordo.