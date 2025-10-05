Sapadora florestal é detida pela PJ por suspeita de incêndio

Uma sapadora florestal foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), suspeita de atear fogo numa floresta. "A detida, com 58 anos de idade, sem antecedentes criminais conhecidos, é funcionária numa junta de freguesia, onde exerce, entre outras, as funções de sapadora florestal", explica a PJ em comunicado enviado às redações este domingo, 05 de outubro.A detenção ocorreu no sábado, 04 de outubro, em o Alvaiázere, sendo o crime ocorrido na madrugada deste dia. Segundo os investigadores, a suspeita utilizou um isqueiro e acedalhas brancas no incêndio, que consumiu 3500 m2 de zona florestal. "Com recurso a um isqueiro e acendalhas brancas, a mulher ateou o incêndio que consumiu cerca de 3500 m2 de zona florestal densamente povoada por eucalipto, pinheiro bravo adulto, carvalho e mato", destaca a PJ.Ainda segundo as autoridades, este incêndio tinha "elevado potencial para provocar perdas de vidas humanas e prejuízos bastante elevados, não fosse a pronta e eficaz intervenção dos bombeiros". A detenção aconteceu através da Diretoria do Centro da PJ, "em estreita colaboração com o Grupo de Redução de Ignições do Centro Litoral, e ainda o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Pombal e de Leiria. A detida será levada ao tribunal para aplicação das medidas de coação..GNR já deteve 44 incendiários e passou quase 1500 multas por falta de limpeza.Incendiário de Seia foi detido pela Polícia Judiciária