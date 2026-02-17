Saiba que municípios cancelaram desfiles de Carnaval para esta terça-feira e quais os que os vão manter

Vários municípios afetados pelo mau tempo nas últimas semanas cancelaram eventos para festejar o Carnaval, entre os quais o de Torres Vedras e o da Figueira da Foz, enquanto outros vão manter os desfiles, como Estarreja, Ovar e Mealhada.No dia 8, a organização do Carnaval de Torres Vedras (distrito de Lisboa) anunciou a decisão de cancelar os festejos do Carnaval do concelho, entre os dias 12 e 18, devido ao mau tempo que provocou prejuízos no concelho."O município mantém a intenção de realizar o Carnaval quando e se estiverem reunidas as condições necessárias, em data a definir", divulgou a organização em comunicado, realçando que agora "a prioridade é a recuperação do território, o apoio às famílias afetadas e a reposição da normalidade".Figueira da Foz adia desfiles para abrilNa Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, a Câmara inicialmente manteve os desfiles de Carnaval, que teriam como rainha a atriz Luciana Abreu e como rei o florista local Nuno Miguel, mas anunciou na quinta-feira que ia adiar a programação na sequência dos temporais que afetaram este concelho do distrito de Coimbra. “Tendo em conta a situação atualmente existente na Região Centro, por estarmos em estado de calamidade devido aos temporais, cujos impactos no nosso concelho estão ainda em curso, e face ao que aconteceu com o dique junto à A1, que poderá não ser caso isolado, não se encontram reunidas condições para a realização da programação do Carnaval de Buarcos - Figueira da Foz”, informou.Numa publicação na rede social Facebook, a Câmara da Figueira da Foz (distrito de Coimbra) indicou que os desfiles noturno e diurno, agendados para o próximo sábado, domingo e terça-feira, foram adiados para o primeiro fim de semana após a Semana Santa.Assim, o desfile noturno das Escolas de Samba terá lugar dia 11 de abril e o desfile do Grande Corso Carnavalesco no dia 12 de abril.Estarreja e Ovar, outros municípios com tradição carnavalesca, adiaram os desfiles associados às crianças, mas sem indicação de cancelamento de outras atividades. Em Estarreja, um dos municípios em situação de calamidade, a festa de abertura do Carnaval não se realizou no sábado por razões de segurança, face às previsões meteorológicas adversas, com chuva e vento muito fortes.Já a Mealhada cancelou o desfile noturno previsto para esta segunda-feira, mas vai manter o corso carnavalesco de terça-feira, com a prestação de quatro escolas de samba: GRES Amigos da Tijuca, GRES Batuque, GRES Real Imperatriz e Sócios da Mangueira e de grupos apeados.Nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin, foram também cancelados ou adiados eventos do Carnaval de Leiria e de outros concelhos do distrito, como Caldas da Rainha, Nazaré, Pombal, Marinha Grande, Figueiró dos Vinhos e Alvaiázere.Também em Tomar, no distrito de Santarém, a autarquia cancelou todas as atividades, enquanto em Rio Maior, no mesmo distrito, o Desfile Noturno de Carnaval, previsto para sábado, foi adiado para 2 de maio, “por razões de segurança” e “respeito e solidariedade para com todos os munícipes e restantes portugueses afetados pela recente tragédia”.No distrito de Castelo Branco, foram cancelados os desfiles previstos para a terça-feira de Carnaval em Proença-a-Nova, para concentração de esforços humanos e logísticos na recuperação dos estragos.Festejos mantêm-se em Loures, Loulé, Sines e SesimbraOs festejos mantêm-se nos tradicionais desfiles e atividades carnavalescas em Loures, Loulé, Sines e Sesimbra, segundo os programas consultados nas páginas na Internet.Também na Nazaré o Carnaval vai realizar-se sem restrições, após ter terminado o período em que o concelho esteve em situação da calamidade.Em Almodôvar, no distrito de Beja, o corso sai à rua a partir das 15h00, na Praça da República, com o tema Encontro de Culturas: Identidades do Mundo..Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro..Até o sol voltou para festejar o Carnaval em Lisboa (fotogaleria).Ainda tem mais Carnaval em Lisboa. Na Fábrica Braço de Prata nesta segunda e desfiles na ruas terça