Saiba quais são as exceções neste novo confinamento

É já a partir das 00:00 desta sexta-feira que o país enfrenta um novo confinamento, semelhante ao que aconteceu em março e abril do ano passado, com a exceção de que agora as escolas, em todos os escalões, vão permanecer abertas, o que não aconteceu na primeira vaga da pandemia.

No dia em que Portugal registou um recorde diário de mortes e casos de covid-19, o primeiro-ministro anunciou as medidas do novo confinamento, que incluem o encerramento do comércio em geral, com exceções. O decreto do Conselho de Ministros estipula que "os cidadãos não podem circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio"

As deslocações autorizadas:

- A aquisição de bens e serviços essenciais;

- O acesso a serviços públicos;

- O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar ao teletrabalho, que passa a ser obrigatório;

- A procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;

- Atender a motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de

cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais

cuidados ou dádiva de sangue;

- O acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de

seres humanos, bem como deslocações para efeitos de intervenção no âmbito

da proteção das crianças e jovens em perigo, designadamente, das comissões de

proteção de crianças e jovens e das equipas multidisciplinares de assessoria

técnica aos tribunais ;

- A assistência a pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, progenitores,

idosos ou dependentes;

- Outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de

partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre

os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;

- A frequência por menores de estabelecimentos escolares, creches e atividades de

tempos livres e a deslocação dos seus acompanhantes, bem como as deslocações

de estudantes para instituições de ensino superior ou outros estabelecimentos

escolares;

- A frequência de formação e realização de provas e exames, bem como a

realização de inspeções;

- A frequência de centros de atividades ocupacionais por pessoas com deficiência;

- A atividade física e desportiva ao ar livre

- A fruição de momentos ao ar livre e o passeio dos animais de companhia, os

quais devem ser de curta duração e ocorrer na zona de residência,

desacompanhadas ou na companhia de membros do mesmo agregado familiar

que coabitem;

- A assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para

assistência médico-veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos

municípios, voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que

necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e pelos serviços veterinários

municipais para recolha e assistência de animais, bem como a alimentação de

animais;

- A participação em ações de voluntariado social;

- A visita a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas com

deficiência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de

Cuidados Integrados e outras respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como

para atividades realizadas nos centros de dia;

- As visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas

incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;

- O exercício das respetivas funções dos titulares dos órgãos de soberania,

dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos representados na

Assembleia da República, bem como das pessoas portadoras de livre-trânsito

emitido nos termos legais;

- O desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões

diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas em

Portugal;

-A participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da

eleição do Presidente da República, designadamente para efeitos do exercício do

direito de voto;

- A participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em atos da

competência de notários, advogados, solicitadores ou oficiais de registo;

- O acesso a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de

mediadores de seguros ou seguradoras;

- O exercício da liberdade de imprensa;

- As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental,

incluindo as necessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;

- Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou

necessidade impreterível, desde que devidamente justificados;

- O retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas

anteriores.

O confinamento estabelece o encerramento de barbearias e cabeleireiros, o mesmo acontece com restaurantes e cafés (exceto para take-away e entrega ao domicílio).

Estabelecimentos culturais, ginásios, pavilhões e outros recintos desportivos também fecham.

Os tribunais mantêm-se abertos, assim como os serviços públicos, mas mediante marcação. As feiras e mercados podem realizar-se, mas "nos casos de venda de produtos alimentares".

Vão ser permitidas ainda as cerimónias religiosas, como as missas. Os campeonatos nacionais de futebol profissional mantêm-se, mas sem público.

Ao contrário do confinamento do ano passado, os dentistas também vão permanecer em funcionamento.

Ainda no encerramento do comércio, os supermercados, mercearias, farmácias e postos de combustível estão entre as exceções.

Conheça aqui as exceções ao confinamento aprovadas em Conselho de Ministros:

1- Mercearias, minimercados, supermercados, hipermercados;

2- Frutarias, talhos, peixarias, padarias;

3- Feiras e mercados;

4- Produção e distribuição agroalimentar;

5- Lotas;

6- Restauração e bebidas para efeitos de entrega ao domicílio, diretamente ou através

de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos

embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take-away);

7- Atividades de comércio eletrónico, bem como as atividades de prestação de serviços

que sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que desenvolvam a

sua atividade através de plataforma eletrónica;

8- Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social;

9- Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;

10- Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos;

11- Oculistas;

12- Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene;

13- Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos;

14- Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia

elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações

eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais,

serviços de recolha e tratamento de efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos

urbanos e de higiene urbana e serviço de transporte de passageiros);

15- Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e tratamento de águas

residuais e ou de resíduos gerados no âmbito das atividades ou nos estabelecimentos

referidos no presente anexo;

16- Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco);

17- Jogos sociais;

18- Centros de atendimento médico-veterinário;

19- Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de alimentos e rações;

20- Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes e produtos

fitossanitários químicos e biológicos;

21- Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles;

22- Drogarias;

23- Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage;

24- Postos de abastecimento de combustível e postos de carregamento de veículos

elétricos;

25- Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico;

26- Estabelecimentos de comércio, manutenção e reparação de velocípedes, veículos

automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e

embarcações, bem como venda de peças e acessórios e serviços de reboque;

27- Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento

informático e de comunicações;

28- Serviços bancários, financeiros e seguros;

29- Atividades funerárias e conexas;

30- Serviços de manutenção e reparações ao domicílio

31- Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio;

32- Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares;

33- Serviços de entrega ao domicílio;

34- Máquinas de vending;

35- Atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização de bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, nas

localidades onde essa atividade, de acordo com decisão do município tomada ao

abrigo do n.º 2 do artigo 15.º, seja necessária para garantir o acesso a bens essenciais

pela população;

36- Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent-a-cargo);

37- Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car);

38- Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão de

Combustível;

39- Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim como produtos

relacionados com a vinificação, assim como material de acomodação de frutas e

legumes;

40- Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas;

41- Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários;

42- Estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e

apoio social, designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e

centros de atendimento médico-veterinário com urgência, bem como aos serviços de

suporte integrados nestes locais;

43- Estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros

de atividades ocupacionais e espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola

a tempo inteiro, onde se incluem atividades de animação e de apoio à família, da

componente de apoio à família e de enriquecimento curricular, bem como escolas de

línguas e centros de explicações;

44- Escolas de condução e centros de inspeção técnica de veículos;

45- Hotéis, estabelecimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, bem

como estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;

46- Atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas

de serviço e postos de abastecimento de combustíveis;

47- Postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pelo número anterior e

postos de carregamento de veículos elétricos;

48- Estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território

continental, após o controlo de segurança dos passageiros.

49- Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento;

50- Outras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam

praticados ao abrigo de um contrato de execução continuada;

51- Notários;

52- Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que

integrados em centros comerciais;