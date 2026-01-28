Parque das Nações, Lisboa: O poste de iluminação que eletrocutou Mel
Parque das Nações, Lisboa: O poste de iluminação que eletrocutou Mel
Sociedade

Roubo e substituição de tampas deixam candeeiros vulneráveis à água em Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa admite que as tampas de substituição usadas em candeeiros de iluminação pública não garantem, em muitos casos, a mesma estanquidade das originais, aumentando o risco de entrada de água e de passagem de corrente elétrica, revelou esta quarta-feira o responsável municipal pela manutenção, em resposta a um pedido de esclarecimentos do PS.
