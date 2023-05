Rixa em freguesia de Arraiolos provoca seis feridos, incluindo um militar da GNR

Seis homens feridos, incluindo um militar da GNR, foi o resultado de uma rixa ocorrida na madrugada deste domingo numa freguesia do concelho de Arraiolos, no distrito de Évora, revelaram fontes da Proteção Civil e da Guarda.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que a rixa na freguesia de Igrejinha, com alerta às 02:00, provocou, inicialmente, um ferido grave e dois ligeiros e um outro foi assistido no local.

Segundo a mesma fonte, o ferido grave é um homem de 34 anos e os ligeiros são dois jovens de 18 e 15 anos, todos transportados para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) com ferimentos de arma branca.

Contactada pela Lusa, a fonte do Comando Territorial de Évora da GNR precisou que a rixa ocorreu junto a um bar desta freguesia e que, quando a patrulha da Guarda chegou ao local, populares tinham retido o suspeito de ter esfaqueado com uma navalha outros homens.

Durante a detenção, adiantou, um militar da GNR foi projetado contra uma parede e teve que receber assistência no HESE, tal como o detido que também sofreu ferimentos.

A mesma fonte acrescentou que o alegado agressor, cuja idade não soube precisar, foi detido e vai ser presente, na segunda-feira, a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.