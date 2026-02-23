Revista de imprensa. TAP e Sata devolvem parte das ajudas e Governo gasta 11 mil euros com empresa de beleza

A TAP e a SATA estão obrigadas a devolver parte das ajudas que receberam do Estado, avança o Público esta segunda-feira, 23 de fevereiro. A TAP tem de devolver 25 milhões ao Estado por atraso na venda da Cateringpor e da Spdh, e permanece com um “teto” no número de aviões até Junho. Já a SATA reembolsa três milhões por falhar privatização.O Correio da Manhã diz que Luís Monenegro contratou uma empresa de beleza por ajuste direto e que o Governo gasta 11 mil euros em maquilhagem e cabeleireiro. O jornal avança que o acordo foi assinado na última semana e prevê 50 sessões ao longo de um ano, antes das conferências de imprensa. Cada um dos serviços sai a 230 euros. O Jornal de Notícias, por seu lado,diz que o número de jovens a tirar a carta de ciclomotoes atinge valor record. Diz este jornal que, desde 2016, habilitaram-se nove vezes mais adolescentes de 14 e 15 anos.No Diário de Notícias destaque para o facto de os alunos do Interior continuarem a ser os mais penalizados no acesso ao Ensino Superior..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 23 de fevereiro.O Observador escreve que António José Seguro evita ter socialistas na futura Casa Civil. "Presidente eleito afasta ideia de ter Casa Civil dominada por figuras do PS, embora não abdique de ter por perto o seu círculo de confiança. Independência também será critério no Conselho de Estado", lê-se.O Negócios destaca que meta de lucros e valor das seguradoras europeias põem Fidelidade a valer 4,9 mil milhões. "A seguradora detida pela chinesa Fosun poderá entrar em bolsa no próximo ano. Os analistas apontam para a Mapfre como termo de comparação, antecipando um prémio em relação à espanhola. Além disso, as métricas do setor justificam uma avaliação superior aos 3 mil milhões iniciais — tal como acredita o CEO", diz.A CNN Portugal diz que só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros. Cita um relatório da IGAS que alerta para falhas das unidades de saúde no controlo dos custos na assistência a cidadãos de outros países.