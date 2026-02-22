Leia aqui o DN desta segunda-feira, 23 de fevereiro

Alunos do interior continuam a ser os mais penalizados no acesso ao ensino superior. Esta é a manchete do DN desta segunda-feira, 23 de fevereiro. Estudo do Edulog conclui que a mobilidade dos estudantes continua profundamente marcada pela distância, pela geografia institucional e pelas condições socioeconómicas de origem. Especialistas pedem apoios diferenciados para o transporte e alojamento.Descarregue abaixo a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para as centenas de ucranianos lembraram em Lisboa e Porto que a guerra continua, numa semana em que se completam quatro anos desde a invasão russa.Outros destaques:Governo Luís Neves torna-se ministro da Administração Interna com desafios difíceis e perfil elogiado, mas não unânimeEconomia. Estudo do BCE alerta que desastres climáticos podem agravar custo da dívidaParlamento. Votação para provedor de Justiça e juízes do TC avança esta semana após atrasosExtrema-Direita. Acusação a deputado do Chega abre discussão entre militantes do 1143Brasil. O Carnaval correu mal a Lula no sambódromo e na políticaSara Correia: “Gosto de cantar outras coisas, só não sei é cantar de outra maneira. Esse é o meu fado”Tensão. Que meios têm os EUA para atacar o Irão e onde é que Teerão pode retaliar?Turismo. Brasil é o convidado da BTL e traz quase 50 expositores com programação especial