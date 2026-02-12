Revista de imprensa. Remodelação governamental à vista e os que ficam de fora dos apoios

O mau tempo que tem assolado o país e os estragos que tem provocado nas infraestruturas nacionais está em destaque na imprensa nacional desta quinta-feira, 12 de fevereiro. Mas há outros temas para ler.O Público avança que uma remodelação governamental só deverá acontecer deppis da intempérie e deverá ser cirúrgica.O Jornal de Notícias escreve que as falências baixam 20% graças ao desempenho das empresas do Norte.Já o Correio da Manhã realça que as famílias com dívidas fiscais - basta não tre pago uma portagem - ficam sem apoio financeiro do Estado para recuperar bens destruídos pela tempestade.No Diário de Notícias lê-se que o MP tem ex-secretário de Estado da Defesa sob investigação há dois anos e meio..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 12 de fevereiro.O Negócios avança que os empréstimos abaixo de 200 euros vão poder ser cancelados até 14 dias. "As alterações europeias já deviam ter sido transpostas para Portugal, mas, apesar do atraso, terão de entrar em vigor em novembro. O objetivo é alargar as obrigações para reforçar a proteção dos consumidores", lê-se.