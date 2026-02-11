Leia aqui o DN desta quinta-feira, 12 de fevereiro

Suspeitas de corrupção: MP tem ex-secretário de Estado da Defesa sob investigação há dois anos e meio. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 12 de fevereiro.A auditoria à holding pública de Defesa, IdD Portugal Defence, divulgada esta semana, no período da gestão de Marco Capitão Ferreira, confirma vários dos alertas sinalizados quando integrou o Governo. Entre várias desconformidades e irregularidades graves detetadas, o relatório do Tribunal de Contas conclui que a maior parte das obras no palácio-sede foi feita sem qualquer fundamentação, havendo imensa documentação em falta, por exemplo.Destaque ainda para o facto de Força Aérea e Marinha terem sido alvo de buscas do MP e PJ Militar.Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal:.O destaque fotográfico vai para uma reportagem DN sobre mau tempo em Almada. No dia em que a chuva obrigou a deixar a casa, nem os animais ficaram para trás.Além disso, destaque para o dique que rebentou no Mondego. Três mil pessoas retiradas das casas em Coimbra Outros temas:Governo. Montenegro procura substituto de Maria Lúcia Amaral com perfil político e muito mais operacionalImigração. Autorizações de residência caíram 60% face a 2023 Moedas cria dois pelouros para a maioria absoluta Ucrânia. Zelensky pressionado a convocar eleições e referendo a plano de paz Ex-ministra Elvira Fortunato: “Estamos a enfraquecer a Ciência e a ir numa direção contrária ao que se faz de melhor na Europa” Visita Éléonore Caroit: “Existe uma forma diferente de exprimir as coisas quando se fala francês, seja em África, no Quebeque ou na Ásia”Futebol virtual. Campeãs Nacionais e pioneiras: as mulheres que estão a mudar o EA Sports FC em PortugalRomance. Nasceu um novo romantismo