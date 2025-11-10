Revista de imprensa. O vídeo do vice do Chega para grupo supremacista e o alegado travão às contas bancárias da Spinumviva

Os vistos para fundadores de startups são menos de 500 em cinco anos, destaca o Público esta segunda-fera, 10 de novembro, dia em que arranca a Web Summit, em Lisboa, que deverá receber cerca de 70 mil pessoas. Diz o jornal que, apesar do aumento recorde de autorizações de residência em 2023 — ano em que o total nacional disparou 130% —, o regime destinado a imigrantes empreendedores manteve-se praticamente irrelevante. O Expresso avança que o Pedro Frazão, vice-presidente do Chega, enviou mensagem em vídeo para o congresso do grupo supremacista Reconquista, que considera "aliado" do partido. Segundo o jornal, o deputado do Chega saudou o trabalho do grupo, que considera um aliado e "uma das casas da direita cristã patriótica em Portugal". O Jornal de Notícias escreve que o governo não sabe o que fazer aos oito milhões de euros cobrados aos supermercados. Em causa, a falta um despacho de dois ministérios para distribuir a receita da taxa sobre os lucros excessivos. O Correio da Manhã destaca que foi libertado falso fisioterapeuta indiciado por violar um doente. O homem de 49 anos, que está a ser julgado por caso semelhante, estava em preventiva e foi agora solto com apresentações, diz o jornal. O CM avança ainda que Luís Montenegro trava consulta publica às contas bancárias da Spinumviva. Segundo o jornal, as contas bancárias à ordem do primeiro-ministro estão inacessíveis à consulta pública nas declarações de rendimentos que entregou à Entidade para a Transparência, em abril e maio de 2025. O gabinete de Luís Montenegro afirma que “é totalmente falso que alguma vez tenha sido pedida a oposição ao acesso público aos valores das contas à ordem do primeiro-ministro”. E reafirma que Montenegro opôs-se ao acesso público a dados referentes à Spinumviva, firma da família fundada por si em 2021 e passada aos filhos em março último.No Diário de Notícias destacamos que portugueses e estrangeiros lotam hotéis no Natal e fim de ano com preços a subir até 15%..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 10 de novembro.O Negócios escreve na primeira página que as explicações do Governo sobre cortes a Saúde não convencem. Traz ainda uma entrevista ao presidente do Porto de Sines, Pedro do Ó, feita em parceria com a Antena1, que diz que serão investidos mais de 90 milhões de euros num novo cais que poderá ter utilização civil e militar. "Esperemos que não seja para uma utilização belicista, mas temos que estar preparados para isso", refere. O Eco traz uma entrevista ao ministro da Economia, na qual Castro Almeida diz que o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, que a reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência iria libertar cerca de 300 milhões de euros dos empréstimos da bazuca, porque os investimentos não ficariam prontos a tempo. Uma folga que Joaquim Miranda Sarmento poderia utilizar na elaboração da proposta de Orçamento do Estado para 2026.