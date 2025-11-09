Leia aqui o DN desta segunda-feira, 10 de novembro

Portugueses e estrangeiros lotam hotéis no Natal e fim de ano com preços a subir até 15%. Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira, 10 de novembro.Há cada vez mais portugueses a escolher celebrar a quadra festiva em hotéis e restaurantes. Procura para festejos de fim de ano bate recordes apesar do aumento das tarifas. Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.O destaque fotográfico vai para a entrevista a Luis de Guidos, vice-presidente do Banco Central Europeu: “Populistas de direita ou esquerda propõem soluções mágicas baseadas em receitas simples. Estão completamente enganados” Outros temas:- Justiça. ANA-Aeroportos atrasa criação de sala para juízes ouvirem imigrantes no aeroporto- PAN. Desfiliações multiplicam-se e militantes apontam falta de diálogo- Independência de Angola. António Mateus: “Os soldados não protegeram a população e fecharam os olhos aos apoios militares cubanos”- EUA. Al-Sharaa: da lista de terroristas a reunir com Trump- Moto GP. Em lágrimas e de bandeira em punho, Miguel Oliveira despediu-se- Carlos Bunga: “Foi uma exposição em que deixei a pele, por ser o meu país, por ser um regresso”