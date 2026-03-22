Revista de imprensa. Mais pressão sobre o impasse no TC e "piratas" de jornais

Talvez não sejam três, mas sim, quatro juízes para substituit no Tribunal Constitucional (TC). O Público avança que o presidente João Abrantes poderá sair antes do prazo, o que aumenta a pressão para resolver o impasse político sobre a indicação dos juízes.O JN revela um esquema de pirataria de jornais. Com 10 euros é possível estar em grupos no WhatsApp e Telegram para ter acesso ao conteúdo de forma ilegal. O Correio da Manhã destaca como era a vida da enfermeira portuguesa condenada por homicídio, descoberta em Jacarta. Mariana Fonseca morava com a namorada e recebia ajuda financeira do pais. Atualmente, cumpre a pena em Tires.O Expresso traz uma reportagem sobre o longo inverno na Ucrânia e como a população tem sobrevivido entre a guerra que se alonga e o frio intenso.