Revista de imprensa. Governo quer nova taxa sobre a banca

Há mais de 40 mil beneficiários com apoio à renda suspenso por "incongruências", avança esta segunda-feira, 3 de novembro, o Público. Segundo este jornal, muitas das pessoas que viram o apoio suspenso não sabem, sequer, qual a razão para essa suspensão, já que, em muitos casos, não lhes é apresentada uma justificação. Algumas, consideradas elegíveis desde o início do programa, nunca chegaram a receber qualquer montante.O Público traz ainda um trabalho sobre as narcolanchas, adiantando que as redes de tráfico operam com cada vez mais meios e menos medo.O tráfico de droga é também tema de destaque do Jornal de Notícias, que diz que a cocaína está a bater recordes de produção, consumidores e apreensões. Segundo este jornal, as polícias portuguesas interceptaram dez toneladas em seis meses e o Centro de Análise e Operações Marítimas, organismo europeu com sede em Lisboa, outras 77.O Correio da Manhã diz que documentos e familiares de grávida morta desmentem ministra. Em causa, a mulher que morreu no Hospital Amadora-Sintra - posteriormente o seu bebé morreu também - e que a unidade hospitalar e Ana Paula Martins diziam só ser acompanhada desde 29 de outubro. Entretanto, a unidade hospitalar já veio reconhecer que esta era acompanhada desde julho.No Diário de Notícias destaque para uma sondagem para as presidenciais que dizem que Gouveia e Melo lidera corrida a Belém: não ganha à 1.ª, mas na 2.ª volta supera qualquer rival..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 3 de novembro.O Negócios traz uma entrevista ao ministro das Finanças Joaquim Miranda Sarmento, feita em parceria com a Antena1, e avança que que o Governo quer propor nova taxa sobre a banca no primeiro semestre de 2026. O governante diz que apresentará uma proposta de lei com o “novo tributo” sobre a banca ainda na primeira metade do próximo ano, para substituir o adicional de solidariedade considerado inconstitucional. Ministro admite ainda que estava errado quando defendeu privatização da Caixa.No Eco, uma entrevista a Artur Pereira, country manager da Web Summit em Portugal e no Brasil, que garante que a internacionalização para outras cidades "tem potenciado cada vez mais o evento em Lisboa".No Expresso destaque para um trabalho sobre os principais desafios da próxima liderança do Bloco de Esquerda.No Observador pode ler que os combustíveis importados de Espanha muito mais baratos invadem mercado português e levantam suspeitas de fraude fiscal.Nos desportivos, está em destaque a vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga (2-1). No Record, uma entrevista a Nuno Gomes, que responde a Rui Costa