Leia aqui o DN desta segunda-feira, 3 de novembro

"Gouveia e Melo lidera nas intenções e voto e garante vitória na segunda volta". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Barómetro DN/Aximage mostra que o almirante é o preferido entre os inquiridos que assumiram ir às urnas nas eleições presidenciais. Em destaque fotográfico nesta primeira página está o cantor Dino D'Santiago, entrevista ao DN nesta edição: "Só em Cabo Verde é que eu senti que entrava numa loja sem ninguém vir atrás de mim".Outros temas: - Exclusivo DN: Secretas lançam primeira campanha pública de recrutamento da sua história- Criminalidade: Mais de 30% da violência doméstica registada por PSP no primeiro semestre de 2025 é de filhos contra pais.- Educaçao: Taxa de retenção de alunos estrangeiros "é preocupante". "Sistema não dá resposta".- Habitação: Preço das casas está 154 mil euros acima do valor médio de procura.- Markus Iven: "Uma Ucrânia soberana é a primeira linha de defesa da Europa".- Jaime Costa: "Organizar o Grande Prémio de Portugal em MotoGP custa cerca de 10 milhões de euros".- Especial Mobi Summit: Cada vez há mais carros em Lisboa. Convívio com as bicicletas não é seguro.