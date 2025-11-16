Revista de imprensa: Governo elimina regra que proíbe acumular reforma antecipada com salário. Número de professores reformados a cair

Com a ameaça de uma greve geral no horizonte, o Governo tenta acenar com algumas medidas que possam reduzir a contestação sobre o seu anteprojeto de revisão da lei laboral. A primeira página do jornal Público deste domingo traz-nos um exemplo: "Governo elimina regra que proíbe acumular reforma antecipada com salário". O diário acrescenta que a proposta da Confederação Empresarial de Portugal foi aceite pelo Executivo. Limite dos três anos desaparece e abre-se a porta a que seja possível continuar a trabalhar na mesma empresa.No Jornal de Notícias, o principal destaque de capa vai para a redução do número de professores reformados, que cai pela primeira vez em sete anos. Até dezembro vão aposentar-se menos 275 docentes do que em 2024. O jornal traz também uma entrevista com o candidato presidencial Marques Mendes, para quem "os portugueses estão fartos de eleições e de caos".O Correio da Manhã destapa o património dos políticos e dá conta que os ministros do atual Governo de Luís Montenegro somam fortuna de 20,9 milhões de euros. A liderar este ranking elaborado pelo CM estão três mulheres: as ministras do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e do Trabalho, Solidariedade e segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho.Tema comum a todos os jornais deste domingo é, naturalmente, o mau tempo e os estragos que provocou um pouco por todo o país, com destaque para a morte de uma mulher inglesa de 85 anos em Albufeira.Nos jornais desportivos, A Bola e O Jogo têm como tema principal de primeira página o jogo decisivo da seleção portuguesa frente à Arménia, que pode valer o apuramento para o Mundial de 2026. "Chegou a hora", escreve A Bola. "Uma vitória e ponto final", titula O Jogo. O outro diário desportivo, Record, traz em destaque uma entrevista ao jogador do Sporting Alisson: "Senti o que é ser campeão".Lá por fora, em Espanha, o El País destaca que "o Papa examina a Igreja espanhola pelo escândalo de pedofilia". Em Inglaterra, ainda ecos da polémica entre a BBC e Donald Trump. "Executivos da BBC avisados para não usarem dinheiro das licenças audiovisuais para um acordo com Trump", escreve o The Sunday Times.No New York Times podemos ler que "as dificuldades dos consumidores motivam Trump a atuar sobre os preços".