Revista de imprensa. Empresa ligada ao PSD na polémica dos exames e falhas na reforma das ULS

A polémica dos exames continua com novos capítulos. O CM avança na edição de hoje que uma empresa ligada ao PSD é a responsável pela corração das provas. A Blat-Creative Powerhouse tem dois contratos com o Estado e uma das sócias é assessora ligada ao partido presidido por Luís Montenegro há vários anos.No Expresso, uma reportagem detalha que a reforma das Unidades locais de Saúde (ULS) falhou todas as metas prometidas. As 31 unidades foram criadas em janeiro de 2024, quando o Governo ainda era comando pelo Partido Socialista (PS). Segundo um estudo para a Business School Adam Smith da Universidade de Glasgow, os objetivos não foram cumpridos.O jornal Público destaca o balanço de três meses do sistema Volta, que recolheu 55,5 milhões de embalagens neste período.No Jornal de Negócios, há o alerta de que o "Super El Niño” pode fazer a inflação alimentar subir para dois dígitos em 2027. Em todos os jornais do dia são explorados detalhes sobre as novas regras para expulsão de inquilinos. As medidas foram aprovadas no Conselho de Ministros de quinta-feira. O DN tem um explicador sobre o tema.