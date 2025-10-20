Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Revista de imprensa. Aumento de salários para chefes na IP e dívida dos estudantes em propinas nos 36 milhões
Leonardo Negrão
Sociedade

Veja os desatques da imprensa desta segunda-feira, 20 de outubro.
Sofia Fonseca
Peso dos impostos indiretos na receita fiscal vai subir e igualar máximo da década, avança esta segunda-feira, 20 de outubro, o Público. Explica o jornal que o Governo prevê receita total a crescer em 2025 e 2026, sobretudo nos impostos ligados ao consumo, como o IVA, que tem um carácter regressivo.

Neste jornal destaque ainda par o "roubo histórico" no Louvre, em que despareceram jóias imperiais do século XIX, e para a apreensão de droga, sobretudo haxixe, realizada no Seixal. "PSP avança para uma das maiores apreensões de droga de sempre à revelia da Polícia Judiciária", escreve o Público, explicando que esta iperação decorreu sem aviso prévio à PJ, que por lei deve ser informada de todas as ações relacionadas com tráfico de estupefacientes.

No Jornal de Notícias, o destaque vai para a dívida dos estudantes em propinas às universidades, que atinge os 36 milhões de euros. Este jornal diz ainda que o Porto vai ter mais novas casas do que hotéis nos próximos quatro anos, realçando que em Lisboa os alojamentos turísticos crescem acima da habitação até 2029.

O Correio da Manhã escreve em manchete que tribunal deixa predador fora da cadeia. A história de um homem que abandonou a filha aos seis meses e a violou aos 14 anos e que foi condenado a cinco anos com pena suspensa.

Destaque ainda para o facto de a irmã do apresentador Cláudio Ramos, que esteve desparecida durante uma semana, ter sido encontrada num hospital de Madrid.

No Diário de Notícias, destacamos que o Governo usa 'almofada' para abater 800 milhões em dívida pública.

Leia aqui o DN desta segunda-feira, 20 de outubro

O Negócios escreve que a Infraestruturas de Portugal só aumenta salários dos chefes e que mais de 230 trabalhadores da empresa enviaram uma carta aberta ao ministro das Infraestruturas acusando a administração de discriminação nas progressões na carreira, com efeitos nos salários. O gabinete de Miguel Pinto Luz vai recebê-los no próximo dia 29.

O Eco traz uma entrevista ao CEO da CUF, Rui Diniz, que diz que "o contributo do Estado para a faturação da CUF anda à volta de 1%".

As eleições no Benfica estão em desatque nos desportivos. O Record fala em "choque frontal", com Rui Costa e Noronha Lopes a trocarem acusações. A Bola traz uma entrevista a Luís Filipe Vieira, na qual este explicará como o atual presidente se afastou dos adeptos: "Disse que não queria ser a águia Vitória". O Jogo realça uma entrevista a Noronha Lopes, que defende que o clube deve virar a página.

