Revista de imprensa. Aumento de salários para chefes na IP e dívida dos estudantes em propinas nos 36 milhões

Peso dos impostos indiretos na receita fiscal vai subir e igualar máximo da década, avança esta segunda-feira, 20 de outubro, o Público. Explica o jornal que o Governo prevê receita total a crescer em 2025 e 2026, sobretudo nos impostos ligados ao consumo, como o IVA, que tem um carácter regressivo. Neste jornal destaque ainda par o "roubo histórico" no Louvre, em que despareceram jóias imperiais do século XIX, e para a apreensão de droga, sobretudo haxixe, realizada no Seixal. "PSP avança para uma das maiores apreensões de droga de sempre à revelia da Polícia Judiciária", escreve o Público, explicando que esta iperação decorreu sem aviso prévio à PJ, que por lei deve ser informada de todas as ações relacionadas com tráfico de estupefacientes.No Jornal de Notícias, o destaque vai para a dívida dos estudantes em propinas às universidades, que atinge os 36 milhões de euros. Este jornal diz ainda que o Porto vai ter mais novas casas do que hotéis nos próximos quatro anos, realçando que em Lisboa os alojamentos turísticos crescem acima da habitação até 2029.O Correio da Manhã escreve em manchete que tribunal deixa predador fora da cadeia. A história de um homem que abandonou a filha aos seis meses e a violou aos 14 anos e que foi condenado a cinco anos com pena suspensa. Destaque ainda para o facto de a irmã do apresentador Cláudio Ramos, que esteve desparecida durante uma semana, ter sido encontrada num hospital de Madrid.No Diário de Notícias, destacamos que o Governo usa 'almofada' para abater 800 milhões em dívida pública..Leia aqui o DN desta segunda-feira, 20 de outubro.O Negócios escreve que a Infraestruturas de Portugal só aumenta salários dos chefes e que mais de 230 trabalhadores da empresa enviaram uma carta aberta ao ministro das Infraestruturas acusando a administração de discriminação nas progressões na carreira, com efeitos nos salários. O gabinete de Miguel Pinto Luz vai recebê-los no próximo dia 29.O Eco traz uma entrevista ao CEO da CUF, Rui Diniz, que diz que "o contributo do Estado para a faturação da CUF anda à volta de 1%".As eleições no Benfica estão em desatque nos desportivos. O Record fala em "choque frontal", com Rui Costa e Noronha Lopes a trocarem acusações. A Bola traz uma entrevista a Luís Filipe Vieira, na qual este explicará como o atual presidente se afastou dos adeptos: "Disse que não queria ser a águia Vitória". O Jogo realça uma entrevista a Noronha Lopes, que defende que o clube deve virar a página.