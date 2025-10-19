Leia aqui o DN desta segunda-feira, 20 de outubro

"Governo usa almofada para abater 800 milhões em dívida pública". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Em destaque fotográfico nesta primeira página está a situação no Médio Oriente: "Frágil cessar-fogo na Faixa de Gaza esteve perto do colapso".Descarregue no link abaixo a edição eletrónica do jornal:.Outros temas:- O soldado gurkha que ficou sem pernas no Afeganistão e subiu ao Evereste- Nascido para ser triatleta, Vasco Vilaça fechou a época com bronze mundial.- Formação. Ordem dos Médicos pede 2317 vagas para internatos da especialidade em 2026, "o maior número de sempre".- Miguel Rodrigues. "Filhos da violência doméstica tendem a ser mais agressores e mais vítimas".- Presidenciais. PS aprova apoio a Seguro, "sem colocar em causa a liberdade de voto".- Lisboa. Moedas enfrenta desafios com oposição que não lhe passa "cheques em branco"-- Galeria de arte. Casa Oxente quer criar ponte cultural entre o Nordeste do Brasil e a Europa.- Exposição. Um novo olhar sobre Vieira da Silva no Guggenheim de Bilbau.