Revista de imprensa. Ascensores da Glória e do Lavra sem inspeção da autoridade de segurança

conquisA queda do ascensor da Glória, em Lisboa, continua nas primeiras páginas do jornais portugueses. Os ascensores da Glória e do Lavra não foram inspecionados pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que funciona no âmbito do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), ao contrário do que acontece com os elevadores da Bica e o de Santa Justa, titula esta manhã o jornal Público na manchete. Desde 2020 que a lei não obriga o IMT a fiscalizar os ascensores, embora o tenha feito no caso da Bica e Santa Justa "num gesto de boa vontade e colaboração com a Carris", explica o diário. Até 2020, o IMT estava obrigada a supervisionar elevadores sem sistema de tração próprio, que é o caso da Bica e Santa Justa, enquanto os da Glória e Lavra têm motores incorporados. O Jornal de Notícias dá destaque ao facto de metade dos licenciados estar em teletrabalho. O número médio de dias de trabalho em casa está baixar desde a pandemia de covid-19, explica o jornal, mas continua a ser muito relevante entre os trabalhadores mais qualificados. Dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao segundo trimestre deste ano mostram que dos quase dois milhões de trabalhadores empregados em Portugal com um curso superior, cerca de metade (46%) estava em teletrabalho.Na primeira página do Correio da Manhã é a história do empresário Pedro Martins, que matou a mulher no hospital onde estava internado na sequência de um surto psicótico, que domina. O antigo presidente do Felgueiras levou uma arma de fogo para o hospital e assassinou a mulher que o acompanhava durante a noite. O destaque fotográfico para vai a queda do elevador da Glória e para a informação confirmada ontem pelas autoridades, de que o pai da criança alemã de três anos afinal sobreviveu à tragédia e está internado no Hospital de S. José. A mãe continua no Hospital de Santa Maria e já recebe visitas. Na imprensa desportiva o destaque vai para o ciclismo, com João Almeida a conquistar o mítico Angliru e a discutir a Vuelta com Vingegaard. "João brilha nas alturas", titula a A Bola. "Bota lume até ao topo" é o título de O Jogo, que diz que o "fantástico" João Almeida supera Vingegaard no Angliru e reforça segundo lugar na Vuelta. Já o Record tem como título "Monstro!" e cita o ciclista a dizer "foi dos dias mais marcantes da minha carreira". Em atualização