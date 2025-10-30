Revisores da CP em greve parcial nos comboios de longo curso de 3 a 13 de novembro

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) enviou um pré-aviso de greve parcial nos comboios de longo curso da CP, entre 03 e 13 de novembro, denunciando incumprimento de acordo laboral e falta de condições de segurança.Em comunicado enviado esta quinta-feira, 30 de outubro, o SFRCI lembrou o acordo celebrado em 25 de julho de 2023 com a CP – Comboios de Portugal, que previa, entre outras matérias, a humanização das escalas de serviço dos revisores e que, segundo o sindicato, continua por cumprir na totalidade.Adicionalmente, o sindicato denunciou “questões graves de segurança” para as quais tem alertado a empresa, “sem qualquer resposta”, como casos em que a dimensão dos comboios excede a das plataforma de embarque e desembarque nas estações e a sobrelotação de comboios, situações que “colocam em risco a segurança dos utentes e dos trabalhadores”..Passe Ferroviário representou mais de 13 milhões de receita para CP no primeiro ano\n\n