Maria Lúcia Amaral no parlamento, com o primeiro-ministro Luís Montenegro, enquanto ministra da Administração Interna. As suas recomendações ao ministério da Habitação enquanto Provedora de Justiça caíram em saco roto.
Maria Lúcia Amaral no parlamento, com o primeiro-ministro Luís Montenegro, enquanto ministra da Administração Interna. As suas recomendações ao ministério da Habitação enquanto Provedora de Justiça caíram em saco roto. Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Rendas Congeladas. Recomendações de Provedora sem resposta do Governo

Enquanto Provedora de Justiça, a atual ministra da Administração Interna frisou ilegalidade de procedimentos na atribuição das compensações por rendas congeladas, recomendou pagamento de juros de mora e alternativa à via exclusivamente digital. Governo nada fez.
