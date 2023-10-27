Relação hierárquica dos inspetores do SEF com PSP e GNR estabelecida em protocolo

As questões relacionadas com fardamento e relação hierárquica dos inspetores do SEF afetos temporariamente à PSP e GNR nas fronteiras vão ficar estabelecidas num protocolo entre as polícias, disse esta sexta-feira o sindicato que representa estes profissionais.."Estamos confortáveis ao nível da forma como operacionalmente e administrativamente as coisas se vão processar se efetivamente for assinado esse protocolo", disse à Lusa o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, quando faltam dois dias para a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras..Rui Paiva explicou que vai ser assinado um protocolo entre a Polícia Judiciária, para onde são transferidos todos os inspetores do SEF, PSP e GNR que prevê a forma como se vai articular o desempenho de funções dos inspetores naquelas duas forças de segurança..Segundo o sindicalista, horários de trabalho, fardamento, articulação e regulação hierárquica e a forma como vai funcionar a relação entre os inspetores e a PSP e GNR são questões que vão ficar definidas no protocolo..Rui Paiva precisou que este protocolo está numa fase de negociação adiantada com os sindicatos, devendo ser assinado na próxima semana..O presidente do sindicato sublinhou que os inspetores concordam com este protocolo e que vai ao encontro das expectativas..O regime de transição de trabalhadores do SEF estabelece que os inspetores vão ser transferidos para a PJ e os funcionários não policiais para a nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e Instituto de Registo e Notariado (IRN), existindo "um regime de afetação funcional transitório", que permite aos inspetores do SEF exercerem funções, até dois anos, na GNR e na PSP nos postos de fronteira aérea e marítima..Na GNR, que ficará responsável pelas fronteiras marítimas e terrestres vão ficar afetos 80 inspetores, enquanto 324 vão ficar na PSP, que assumir o controlo das fronteiras aéreas.."O essencial para nós era a relação hierárquica dos inspetores. A ser assinado este protocolo sentimos-mos confortáveis no desempenho das missões. Achamos que o que foi decidido protege a operação e isto é o fundamental", afirmou..No entanto, discordou do número de inspetores que vão ficar afetos à PSP e GNR, considerando "exagerado", uma vez que estas duas forças de segurança têm já um número considerável de elementos formados.."Compreendemos que seja preciso apoio e formação no controlo de segunda e terceira linha, mas não era necessário tantos inspetores", nomeadamente nos aeroportos, uma vez que a PSP já tem 400 agentes com formação..De acordo com o Rui Paiva, a lista dos inspetores que podem ir em comissão de serviço para a AIMA e Autoridade Tributária só deverá ser publicada na próxima semana..O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF vai acabar no sábado, iniciando depois um processo de transferência para representar os inspetores da carreira da investigação criminal da PJ.."Até dia 28 continua a representar os inspetores do SEF, mas a partir do dia 28 o processo de transição é iniciado", disse Rui Paiva, que não se vai juntar ao outro sindicato que existe na PJ.