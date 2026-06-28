IPMA regista sismo de magnitude 4,1, sentido com intensidade máxima em Lagos e Portimão

Um sismo de magnitude 4,1 (Richter) foi registado este domingo, 28 e junho, às 7h59 no continente, sentido com intensidade máxima nos concelhos de Lagos e Portimão, e até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais, refere o IPMA.Num comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) diz que o sismo, que foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Lagos e Portimão, distrito de Faro, foi registado nas estações da Rede Sísmica do continente.O epicentro localizou-se a cerca de 70 km a Oeste-Sudoeste do Cabo S.Vicente."Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais", adianta.O IPMA afirma ainda que "se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados"..Dois sismos de 4.1 sentidos na Grande Lisboa, seguidos de outros dois abalos de menor intensidade.Dois sismos de 4.1 sentidos na Grande Lisboa, seguidos de outros dois abalos de menor intensidade