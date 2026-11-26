A Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai solicitar ao Governo o adiamento da implementação da Prestação Social Única (PSU), prevista para 31 de dezembro, manifestando preocupações quanto à sua operacionalização e ao financiamento dos serviços municipais, foi anunciado esta quinta-feira, 26 de novembro.

Em comunicado, a AML explica que a decisão de pedir uma reunião à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, foi tomada esta quinta-feira pelo Conselho Metropolitano de Lisboa, que reúne os presidentes das câmaras dos 18 municípios da AML.

A nota acrescenta que esta decisão surge na sequência dos contributos enviados pela AML à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no final de outubro, relativamente à implementação da PSU, que prevê a integração de 13 prestações sociais não contributivas num regime único.

“Os municípios e a AML reconhecem a relevância da simplificação administrativa e a integração de 13 prestações sociais não contributivas num regime único, alertando, no entanto, para um conjunto de preocupações que têm de ser tomadas em conta e que, a cerca de um mês da sua entrada em vigor, prevista para 31 de dezembro de 2026, colocam em causa a sua viabilidade operacional e a sustentabilidade financeira dos serviços municipais de ação social”, sublinha a entidade.

Nesse sentido, a AML defende “um plano de transição faseado ao longo de 2027, com etapas realistas, testes às plataformas informáticas e salvaguarda dos processos pendentes”.

Entre as principais preocupações dos autarcas está também “a necessidade de garantir que a descentralização de competências não se traduz numa transferência de encargos para os municípios sem o correspondente financiamento”.

“Os municípios e a AML reclamam o reforço do Fundo de Financiamento da Descentralização, rácios máximos de processos por técnico e o financiamento integral das equipas do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social”, lê-se na nota.

Os municípios defendem também que a atribuição, revisão, suspensão, cessação e pagamento da PSU permaneçam na esfera exclusiva da Segurança Social, ficando as autarquias responsáveis pelo acompanhamento social e pelo apoio à inserção.

Os autarcas apontam igualmente a necessidade de criação de uma plataforma informática única e interoperável, que respeite o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), bem como de formação e de manuais de procedimentos uniformes para os técnicos.

A AML alerta ainda para a “urgência da definição de um regime transitório para os protocolos estabelecidos com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades parceiras, que caducam em 31 de dezembro, de forma a evitar a rutura das respostas sociais no terreno”.

Os 18 municípios propõem também a criação de uma comissão paritária de acompanhamento, envolvendo o Governo, a ANMP e as áreas metropolitanas.

O Conselho Metropolitano de Lisboa é presidido pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), e tem como vice-presidentes os presidentes das câmaras de Palmela, Ana Teresa Vicente (CDU), e de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS).

Fazem parte da AML os municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.