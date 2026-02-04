Rastreio ao cancro da mama foi o que mais evoluiu nos últimos anos.
Rastreio ao cancro da mama foi o que mais evoluiu nos últimos anos.Arquivo GI
Sociedade

Rastreio do cancro da mama atingiu meta europeia até 2030, 90% da população-alvo

O rastreio oncológico tem impacto significativo na redução da incidência da doença e pode aumentar o tempo de vida e reduzir a morbilidade - isto mesmo é destacado num relatório da DGS sobre o tema, divulgado esta quarta-feira, dia 4, para assinalar o 'Dia Mundial da Luta Contra o Cancro'. E se o rastreio ao cancro da mama atingiu o maior número de mulheres rastreadas, tal ainda não acontece nos cancros do colo do útero e do cólon e reto.
Publicado a
Loading content, please wait...
DGS
cancro
Relatório
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt