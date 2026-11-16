Quinta de algas testa mar revolto da Nazaré e fecha ano na linha de partida

"Escolhemos talvez o ambiente mais hostil para esse tipo de projeto", admite João Macedo. Embora a concessão esteja instalada a sul da Marina da Nazaré, fora do alcance direto das ondas gigantes da Praia do Norte, a forte hidrodinâmica obrigou a rever cálculos de engenharia. Ao contrário do que sucede nos fiordes calmos da Noruega, onde este tipo de aquacultura está consolidado, a ondulação e as correntes deslocaram parte das fixações. "As linhas realmente moveram-se. Não ficaram nos sítios onde nós gostaríamos", relata o responsável, sublinhando que um operador puramente comercial não escolheria este local, mas que o propósito da fundação é precisamente testar soluções num "laboratório vivo" exigente.

Além do desafio náutico, o projeto procura afirmar-se numa tripla frente: criar habitat subaquático que funcione como berçário para peixes juvenis, avaliar o potencial de captura de carbono e, numa segunda fase, transformar parte das algas em bioestimulantes agrícolas, recuperando a prática antiga de adubar os campos da região de Leiria com matéria marinha.

Atualmente sustentada por donativos e parceiros como a Patagonia, a World Surf League e o Fundo Azul da Indico Capital, a organização trabalha com uma embarcação de pesca local e pretende envolver os pescadores da Nazaré numa atividade complementar que possa atrair jovens para o setor, em vez de encarar a comunidade piscatória como adversária da conservação.

"Estamos a trabalhar com um pescador local, com uma embarcação local, porque há muito conhecimento associado à pesca do mar e à noção de que isto vai criar o tal berçário", sublinha João Macedo, acrescentando que "já houve um pescador mais jovem, que também era surfista, que [o] abordou e ficou muito animado com a possibilidade de uma nova perspetiva".

Sem raízes para prender o carbono

A ambição de conciliar regeneração ecológica, créditos de carbono azul e colheita agrícola esbarra, contudo, em limites que a investigação internacional tem vindo a sublinhar. Ao contrário dos sapais, mangais ou pradarias marinhas – ecossistemas reconhecidos pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) pela capacidade de enterrar carbono nos sedimentos através das raízes –, as macroalgas crescem suspensas em rochas ou cordas.

Como recordam várias revisões científicas na área da ficologia e da aquacultura, se a biomassa não for colhida e convertida em produtos duradouros, ou afundada a grandes profundidades, a decomposição natural devolve a maior parte do carbono ao ciclo curto do oceano e da atmosfera.

"Ainda é muito cedo. A questão do carbono é um tema que está em avaliação. O crescimento das algas ou mesmo o conteúdo de carbono na matéria orgânica nas areias por si só não demonstram esse sequestro de carbono", confirma João N. Franco.

Também no plano da biodiversidade, a biologia marinha distingue entre a criação efetiva de novas populações de peixes e o mero efeito de agregação — quando as cordas e a interdição de pesca na área balizada atraem espécies que já circulavam nas redondezas. Para o investigador do MARE, a própria demarcação da quinta cria desde logo uma zona protegida de outras atividades marítimas, mas só os próximos anos de monitorização permitirão medir o verdadeiro impacto ecológico e económico da floresta subaquática da Nazaré.