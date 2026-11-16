Quinta de algas testa mar revolto da Nazaré e fecha ano na linha de partida
Ao largo da Nazaré, a primeira quinta regenerativa de algas em mar aberto do país completa este mês um ano de licença com apenas cerca de 300 quilos colhidos num ensaio-piloto e sem dados que comprovem ainda o regresso da biodiversidade ou a captação de carbono. Os últimos 12 meses serviram sobretudo para mapear o ecossistema existente e testar a resistência das estruturas às correntes atlânticas antes de arrancar o cultivo em escala nos 22 hectares concessionados.
O projeto está em destaque no Cultivating Hope Summit, encontro internacional organizado pela Hope Zones Foundation que decorre esta segunda-feira, 16 de novembro, no Dia Nacional do Mar, no Cineteatro da Nazaré. Subordinada ao tema Algas, Regeneração dos Oceanos e Economia Azul, e integrada na Semana do Mar – que se prolonga de 14 a 21 de novembro –, a cimeira parte da pergunta sobre como pode a Nazaré abrir caminho para uma nova economia oceânica, mas tanto a equipa científica como a organização admitem que o trabalho no terreno está ainda numa fase embrionária.
"Estes números que nós temos ainda não são benefícios da quinta causados pelo cultivo, é o que existe e vai servir de referência", esclarece João N. Franco, investigador do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, no polo do Instituto Politécnico de Leiria em Peniche, responsável pela monitorização ambiental.
Ao longo do último ano, a equipa realizou duas campanhas de amostragem na área da quinta e em três zonas de controlo a norte, sul e oeste, recorrendo a ADN ambiental, análise da macrofauna dos sedimentos e quantificação de carbono orgânico. O objetivo foi obter uma fotografia rigorosa do fundo arenoso antes de as duas espécies de kelp selecionadas começarem a crescer em força este inverno.
Do lado operacional, o presidente e cofundador da Hope Zones Foundation, o surfista de ondas grandes João Macedo, reconhece que falar já em balanço "é um bocadinho ambicioso" e assume que o projeto está "mesmo no início", após atrasos ligados aos licenciamentos e à adaptação técnica. Com um Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo (TUPEM) atribuído por dez anos pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a fundação testou uma estrutura reduzida onde colheu cerca de 300 quilos de biomassa, mas enfrentou a dureza da costa oeste.
"Escolhemos talvez o ambiente mais hostil para esse tipo de projeto", admite João Macedo. Embora a concessão esteja instalada a sul da Marina da Nazaré, fora do alcance direto das ondas gigantes da Praia do Norte, a forte hidrodinâmica obrigou a rever cálculos de engenharia. Ao contrário do que sucede nos fiordes calmos da Noruega, onde este tipo de aquacultura está consolidado, a ondulação e as correntes deslocaram parte das fixações. "As linhas realmente moveram-se. Não ficaram nos sítios onde nós gostaríamos", relata o responsável, sublinhando que um operador puramente comercial não escolheria este local, mas que o propósito da fundação é precisamente testar soluções num "laboratório vivo" exigente.
Além do desafio náutico, o projeto procura afirmar-se numa tripla frente: criar habitat subaquático que funcione como berçário para peixes juvenis, avaliar o potencial de captura de carbono e, numa segunda fase, transformar parte das algas em bioestimulantes agrícolas, recuperando a prática antiga de adubar os campos da região de Leiria com matéria marinha.
Atualmente sustentada por donativos e parceiros como a Patagonia, a World Surf League e o Fundo Azul da Indico Capital, a organização trabalha com uma embarcação de pesca local e pretende envolver os pescadores da Nazaré numa atividade complementar que possa atrair jovens para o setor, em vez de encarar a comunidade piscatória como adversária da conservação.
"Estamos a trabalhar com um pescador local, com uma embarcação local, porque há muito conhecimento associado à pesca do mar e à noção de que isto vai criar o tal berçário", sublinha João Macedo, acrescentando que "já houve um pescador mais jovem, que também era surfista, que [o] abordou e ficou muito animado com a possibilidade de uma nova perspetiva".
Sem raízes para prender o carbono
A ambição de conciliar regeneração ecológica, créditos de carbono azul e colheita agrícola esbarra, contudo, em limites que a investigação internacional tem vindo a sublinhar. Ao contrário dos sapais, mangais ou pradarias marinhas – ecossistemas reconhecidos pelo Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) pela capacidade de enterrar carbono nos sedimentos através das raízes –, as macroalgas crescem suspensas em rochas ou cordas.
Como recordam várias revisões científicas na área da ficologia e da aquacultura, se a biomassa não for colhida e convertida em produtos duradouros, ou afundada a grandes profundidades, a decomposição natural devolve a maior parte do carbono ao ciclo curto do oceano e da atmosfera.
"Ainda é muito cedo. A questão do carbono é um tema que está em avaliação. O crescimento das algas ou mesmo o conteúdo de carbono na matéria orgânica nas areias por si só não demonstram esse sequestro de carbono", confirma João N. Franco.
Também no plano da biodiversidade, a biologia marinha distingue entre a criação efetiva de novas populações de peixes e o mero efeito de agregação — quando as cordas e a interdição de pesca na área balizada atraem espécies que já circulavam nas redondezas. Para o investigador do MARE, a própria demarcação da quinta cria desde logo uma zona protegida de outras atividades marítimas, mas só os próximos anos de monitorização permitirão medir o verdadeiro impacto ecológico e económico da floresta subaquática da Nazaré.