Quer receber as notícias do DN no telemóvel? Descarregue a app

Está disponível para download gratuito a nova aplicação para dispositivos móveis do Diário de Notícias. Assim, basta descarregar a app e ativar as notificações para receber as notícias, reportagens e opiniões do DN todos os dias. A app está disponível para Android e IOS.A nova aplicação, mais moderna, ágil e funcional, é mais um passo de inovação do jornal, que está em crescimento da audiência. Além disso, o DN aposta cada vez mais em conteúdos multimedia, com foco nos vídeos.O DN atingiu novos recordes de audiência no digital, com um total de 3,7 milhões de leitores e 25 milhões de visualizações (pageviews) em janeiro. Estes valores representam aumentos de 120% e 370%, respetivamente, face a janeiro de 2025. São números que nos recordam da responsabilidade de procurarmos servir cada vez melhor os nossos leitores, a quem agradecemos a preferência e a confiança que muito nos honram.