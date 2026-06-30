DR
Cumprimento do contrato quanto a reembolsos e aumento do valor do prémio são os principais motivos das queixas.
Sociedade

Queixas contra seguros de saúde aumentaram nos últimos três anos

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundo de Pensões admite que queixas aumentam, mas número é residual. Até porque segurados preferem queixar-se às companhias. Mas tal não impede que a ASF não se preocupe com o que se passa no setor e com a falta de cobertura nalgumas áreas médicas: “Se tivermos mais informação, poderemos intervir.” Em relação ao futuro, ASF quer melhorar critérios de padrão para doenças graves.
Publicado a
Loading content, please wait...
seguros de saúde
Reclamações
edição impressa
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF)
Diário de Notícias
www.dn.pt