Sociedade

Queda de grua causa um morto e um ferido grave em Gondomar

O alerta foi dado pelas 14:06. Causas do acidente ainda desconhecidas.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Uma pessoa morreu e outra ficou em estado grave na sequência da queda de uma grua em Fânzeres, Gondomar, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta foi dado pelas 14:06, lê-se na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo estado no local 18 operacionais e nove viaturas.

A fonte afirmou, pelas 15:50, desconhecer as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

Fonte da GNR revelou à Lusa que foi chamada uma equipa da Autoridade para as Condições do Trabalho ao local do acidente.

Gondomar
Fânzeres

