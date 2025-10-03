Quatro pessoas desalojadas em incêndio num prédio da Amadora

Quatro pessoas ficaram desalojadas esta sexta-feira, 3 de outubro, devido a um incêndio num prédio de quatro andares na Amadora.A notícia foi avançada pela agência Lusa, que cita fonte da Proteção Civil do município, que refere que duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros.A mesma fonte revela que, na sequência de uma avaliação das condições do edifício realizada pelos bombeiros, foi verificado que elas não existiam, pelo que foram colocados em casa de familiares até que estejam reunidas as condições para voltarem às suas casas.